«ترامب» يُعلن «إبريل» شهرًا للتوعية من الاعتداء الجنسى

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، قرارًا باعتبار شهر إبريل، الشهر القومي للتوعية بالاعتداء الجنسي.



وحسب موقع شبكة «سي ان ان» الأمريكية، فإن شهر إبريل شهرًا للتوعية بالاعتداء الجنسي منذ عام 2001 في الولايات المتحدة، وقد اتخذ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2010 قرارًا بإعلان هذا الشهرللتوعية من الاعتداء الجنسي، وانتقل هذا التقليد إلى إدارة «ترامب».



وذكر البيت الأبيض في بيان الإعلان الرئاسي إنه «لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي شائعة بشكل مأساوي في مجتمعنا، وكثيرًا ما يتهرب المخالفين من المساءلة، هذه الجرائم الشنيعة ترتكب بلا تمييز في العلاقات الحميمة، في الأماكن العامة، وفي مكان العمل».



وتشير «سي إن إن» إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه متهم بسوء السلوك الجنسي من قبل عدد من النساء، وقد نفى البيت الأبيض و«ترامب» هذه المزاعم.