الإثنين.. ورشة «نسج الحكى وقص النسيج» بمركز الصورة المعاصرة

تعقد بمركز الصورة المعاصرة٬ ورشة بعنوان "نسج الحكي وقص النسيج"٬ وذلك في تمام السابعة من مساء الإثنين٬ الموافق ٢ إبريل.



وتهتم هذه الورشة بالحكي والحرف النسيجية كالحياكة والخياطة والنسج٬ والبحث في تاريخ الحكي الأنثوي والروايات الشعبية٬ من السير الذاتية، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعمل النساء في مجالات الفنون، والنصوص المكتوبة والممارسات النسيجية.



وويقوم على الورشة كلا من، كيرستن شرويدنجر، وهي فنانة تعيش حاليًا في برلين، وتعمل عبر وسائط عدة كالفيديو، والصوت والعروض الأدائية.



ومن مصر الفنانة نوارة بلال، المهتمة بالحكي كأداة للتعبير وتعمل بإدارة الفن وبالمبادرات الفنية ذات قضايا اجتماعية وفي سياق نسوي.