صدور الطبعة الثالثة لكتاب «فلسفة الدين فى الفكر الغربى»

بالتزامن مع معرض بغداد الدولي للكتاب٬ صدرت الطبعة الثالثة على التوالي من كتاب «فلسفة الدين في الفكر الغربي» للدكتور إحسان علي الحيدري، الصادرة عن دار الرافدين.



ويرى المؤلف أن الدين إذا لم يفهم على حقيقته فأن الوقوع في هاوية العنف لحل الأزمة الفكرية والسياسية التي يغرق فيها العالم هو تحصيل حاصل؛ لذلك يذهب في بحثه لدراسة التأسيس الفلسفي للدين ومقولات فلسفة الدين مناقشًا الصراع بين الشرق والغرب عبر سبر مفاهيم الرؤية السايكولوجية والاجتماعية له.



كما يرى أن مصدر نشوء النزعة الدينية وأسبابها والتعرف على طبيعة اللغة الدينية، ويناقش في غضون ذلك علاقة الدين بالفلسفة والفرق بين فلسفة الدين وعلم اللاهوت والكلام.