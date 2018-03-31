ننشر فعاليات اليوم الثانى لمعرض الإسكندرية للكتاب

ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب٬ في ثاني أيامه، اليوم السبت٬ تقدم عدة أنشطة.



الورش الفنية: من 12.00 – 4.00 وتتضمن ورشة عمل جلد٬ أورجامى٬ ورشة رسم وتلوين.



ورش الحكى والألعاب الشعبية: في 2.30 ٬ ورشة صناعة الأراجوز للفنان مصطفى عبده، وفي 2.30 – 3.30 ورشة حكايات زمان- ورشة حكى أميرة عبد الوهاب، وفي 3.30 – 5 ورشة إحكى يا شهرزاد - منى لملوم.



وفي الخامسة يقدم أوبريت إسكندرية "توت فروت"٬ عن رواية إبراهيم عبد المجيد "لا أحد ينام فى الإسكندرية"٬ ويشارك فيها كل من، أبو الحسن سلام٬ وعلي الجندي٬ ومجدي فكري،

ومن الثامنة حتى التاسعة والنصف٬ يقام عرض بعنوان "عكس اتجاه"٬ ويقدمه فريق "وي كان باند"، لذوي الاحتياجات الخاصة.