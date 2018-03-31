تنفيذ 604 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربية

قامت مديرية أمن الغربية بشن حملة أمنية، أمس الجمعة، بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة لإعادة الانضباط الأمني، وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام تم خلالها تنفيذ 604 أحكام قضائية وضبط 13 قطعة سلاح متنوعة.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بنتائج الحملة التى أسفرت عن تنفيذ 604 أحكام قضائية شملت "جنح حبس وجنائي ومخالفات وغرامات" وضبط 13 قطعة سلاح "أبيض وناري" و10 قضايا تجارة وتعاطي مخدرات وقضية أداب عامة وقضية مصنفات فنية وقضية أموال عامة و7 قضايا أحداث وقضية بلطجة و5 قضايا تلوث بيئي و41 مخالفة سرقة تيار كهربائي.



كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 4 مسجلين خطر و19 مشتبها فيهم جنائيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وجار إخطار النيابات المختصة بمراكز وأقسام المحافظة.