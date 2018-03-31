بعد تامر حسنى.. «حماقى» يستعد لحفله الأول فى السعودية

يستعد السوبر ستار محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل الموافق 5 أبريل.



والحفل يأتي ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تشهدها السعودية خلال الفترة الحالية، ويعد الأول لـ"حماقى" داخل المملكة، ومقر إقامته بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك بعدما أقيم الفنان تامر حسني حفله الأول أيضًا مساء أمس على نفس المسرح.



من ناحية أخرى، أحيا "حماقى" حفلًا غنائيًا، داخل نادى سموحة، شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا، وأقيم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى إطار الحملة القومية ضد «فيروس سى». ويعكف حماقى خلال هذه الأيام للوقوف على بعض الأغانى الخاصة والتى يستشير فيها بعص المقربين ليقدمها فى ذلك الحفل.