الليلة.. محاضرة «التبادل الفنى وشبكات العمل الفردية» بمسرح الجراج

يستضيف مركز الجزويت بالإسكندرية٬ في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت٬ محاضرة بعنوان «التبادل الفني وشبكات العمل الفردية.. التعاون عبر الثقافات في الفنون الأدائية»، تقدمها هانا پفوتشيلر، وذلك ضمن فعاليات «لازم مسرح».



وتقام الفعالية بدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية (بروهيلفتسيا)٬ في هذا الحوار، ستتحدث هانَّا بفورتشيلر وتشارك أسئلة وأفكارا حول العمل في (كاسيرن بازل) بسويسرا.

