اليوم.. افتتاح معرض «عالم خاص جدًا» بكلية الفنون

يفتتح في تمام الخامسة من عصر اليوم السبت٬ معرض «عالم خاص جدًا» للفنانة دعاء البلتاجي٬ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، على أن يستمر حتى الخامس من أبريل المقبل.



وعن المعرض، تقول البلتاجي: «عالمٌ خاص جدًا٬ هل هو عالمٌ تمنيت أن اعيش به؟ أم عالمٌ بالفعل يعيش بي؟ أو ربما عالمٌ أهرب منه، وهو عالم استمعت فيه لمشاعري٬ حريتي، أحلامي ومخاوفي٬ دموعي وفرحي٬ حزني ويأسي، بهجتي وتفاؤلي، ما حلمت به وأحسسته بكل صدق، حرية وطفولة٬ أردت أن أعطي له الفرصة للخروج مني إليكم بكل صدق، وأتحت لكم الخصوصية لكي ترونه معي٬ مع كونه عالمٌ خاص جدًا».