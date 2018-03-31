«المرور»: حواجز مرورية أعلى دائرى السلام والمرج لاستكمال أعمال الصيانة

وضعت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، حواجز مرورية أعلى الطريق الدائري في الاتجاه من السلام إلى المرج؛ لاستكمال أعمال صيانة واستبدال الحواجز الخرسانية.



وقال مصدر أمنى مسئول، إنه تم استقطاع حارة مرورية من الاتجاه القادم من السلام اتجاه الطريق الزراعي وترك باقي الطريق لتسيير الحركة المرورية، وإن تلك الأعمال سوف تستغرق 60 يومًا، منذ بدء الأعمال، وتبدأ الأعمال يوميا من الساعة 11 مساء وحتى الـ5 صباحًا.



وقامت الشركات المنفذة لأعمال إصلاحات الطريق الدائري بوضع العلامات الإرشادية والمرورية والطواحين، والعلامات الدالة والحواجز الحديدية بمحيط الأعمال بالتنسيق مع إدارة المرور؛ منعًا لظهور أية كثافات مرورية، ومنعًا لوقوع أية حوادث لحين انتهاء الأعمال في المدة المحددة لها.