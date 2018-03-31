برلمانى: مشاركة الشعب المصرى بانتخابات الرئاسة تؤكد وعيه بالإنجازات

قال طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن مشاركة الشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية بهذه المؤشرات الأولية التى أعلن عنها تدل على مدى وعى هذا الشعب بالإنجازات التى تحققت خلال الأربع سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح االسيسى.



وأضاف "السيد"، فى تصريحات صحفية، أنه كان يأمل فى أن تزيد نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أدرك حجم التحديات التى تعيشها مصر.



وأوضح أن هناك شريحة من الشعب المصرى شاركت فى الانتخابات وقامت بإبطال صوتها فى الانتخابات الرئاسية، وهذا يدل على وجود حرية حقيقية للرأى والتعبير، لافتًا إلى أن الشعب المصرى أراد من مشاركته فى الانتخابات أن يرسل رسالة للعالم أنه داعم للدولة والاستقرار، متابعًا: «أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا فى الاقتصاد المصرى، وسيعود ذلك على انخفاض الأسعار».

