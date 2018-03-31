القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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السبت 31/مارس/2018 - 01:46 ص

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

حشد جماهيرى ضخم
حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى
حسين الجندي
dostor.org/2111442

أحيا النجم تامر حسني، حفلا ضخما في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، وشهد الحفل حشد جماهيري وتفاعل الحاضرين معه فور بدئه بالغناء، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من الجمهور العربي والسعودي.

وكان في انتظار تامر قبل بداية الحفل المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، بصحبة محمد زكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ٣٦٠ لايف، وزكي حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة.

يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE"، ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم "PMG"، حيث تم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في كل حفلات تامر حسني، ويحاط المسرح بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، حيث تحمل المقاعد الأمامية اللون الأحمر والتي تليها باللون الأبيض ومقاعد الصفوف الخلفية باللوان الأسود، وهو ما يضفي آجواء الفخامة والإبهار للفن المصري على أرض السعودية.

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

بالصور.. حشد جماهيرى ضخم لحفل تامر حسنى فى السعودية

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