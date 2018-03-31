القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 01:45 ص

ضبط 31 مخالفة تموينية فى حملة على الأسواق بالغربية

العميد محمد عتمان
العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2111441

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، حملة على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة أمس الجمعة، وتمكنت الحملة من ضبط 31 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها سلع مغشوشة وفاسدة وتلاعب بالأسعار.

أخطر العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، اللواء طارق حسونة، مدير أمن ىالغربية بنتائج الحملة التى نفذها ضباط الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط 31 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع خبز مدعم وتجميع خبز بلدي مجفف، إلي جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين وجار إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام.

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