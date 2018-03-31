صدور كتاب «تاريخ التكفير فى تونس»
صدر كتاب "تاريخ التكفير في تونس" للروائي الباحث الدكتور شكري المبخوت٬ أستاذ التعليم العالي بجامعة منوبة التونسية، عن دار مسكلياني بتونس.
وبحسب الناقد وليد أحمد الفرشيشي٬ فإن الكتاب: «وثيقة مهمّة تؤسّسُ لمشروعيّة تجريم التكفير وتوفّرُ المناعة اللازمة لتضحيات النخبة التونسيّة في مواجهة المدّ التكفيري، داخليا وخارجيّا، من خلال استنطاق الماضي».
والكاتب يقدّمُ ثلاث محطات رئيسيّة عرفت هذا الاشتباك بين البنى التقليدية للمجتمع التونسي، وبنى التحديث الرافضة لكلّ أشكال الوصاية.