«المرور» تغلق طريق إسكندرية الصحراوى جزئيًا لإصلاح الفواصل

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، لإصلاح فواصل عرضية وطولية بكوبرى العامرية فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية مع ترك حارات لحركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع ظهور أى كثافات.



وأوضح مصدر أمنى، أن عرض الكوبرى 4 حارات فى كل اتجاه، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لغلق 2 حارة من الكوبرى بالاتجاه القادم من القاهرة للإسكندرية مع تسيير الحركة فى حارتين، مشيرًا إلى أن الأعمال ستستمر حتى الساعة 11 صباح اليوم السبت.



وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة -علامات إرشادية وتحذيرية" لإرشاد السائقين ومنعا وقوع أى حالات من الزحام المرورى والحوادث.