القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الثقافة
السبت 31/مارس/2018 - 01:31 ص

الخميس.. الكاتب وليد علاء الدين ضيف معرض الكتاب بالإسكندرية

الكاتب وليد علاء
الكاتب وليد علاء الدين
نضال ممدوح
dostor.org/2111436

يحل الكاتب وليد علاء الدين٬ ضيفا على معرض الإسكندرية للكتاب٬ حيث يشارك في عدد من الفعاليات الثقافية والأدبية٬ خلال يومي الخميس والجمعة٬ 5 و6 أبريل٬ حيث تعقد في الخامسة مساء، ورشة عمل في الكتابة الأدبية لمدة يومين٬ بعنوان "هل أنت قادر على كتابة رواية أو قصة؟".

أما في في الرابعة والنصف من مساء السبت 7 أبريل٬ فيشارك في ندوة بعنوان "للإبداع وجوه متعددة.. وليد علاء الدين نموذجًا"، يتحدث فيها دكتور تامر فايز، الكاتب وليد علاء الدين، والدكتورة هويدا صالح، ظتقديم ميسرة صلاح الدين، يعقُب اللقاء حفل توقيع لإصدارات وليد علاء الدين.

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