القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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تقارير ومتابعات
السبت 31/مارس/2018 - 07:57 ص

بعد انطلاقه.. أبرز المعلومات عن صاروخ «فالكون 9»

صاروخ فالكون 9
صاروخ فالكون 9
إيمان ماهر
dostor.org/2111435

انطلق صاروخ من طراز "فالكون 9"، تابع لشركة "سبيس إكس"، يحمل عشرة أقمار صناعية لصالح شركة إيريديوم للاتصالات من قاعدة فاندنبرج الجوية، وكانت هذه أحدث حلقة ضمن سلسلة من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية؛ إلا أن "سبيس إكس"، تعتزم فى هذه المرة محاولة استعادة المخروط الأنفى للصاروخ (الجزء الأمامي)، الذى تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار قبل أن يسقط فى المحيط.

ورصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه:

- هو صاروخ قامت الموسسة الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء "سبيس إكس" بإنجازه وتطويره.

- الصاروخ يسير عادة بعد إطلاقه إلى ارتفاع 80–100 كيلومتر أفقيًا تقريبًا بالنسبة لسطح الأرض.

- أعلنت شركة "سبيس إكس" في سبتمبر 2005 عن عزمها على تطوير صاروخ حامل أقوى من "فالكون 5"، تمكن إعادة استخدام المرحلة الأولى منه، وسمته "فالكون 9"، وتستخدم المرحلة الأولى لفالكون "Falcon 9 v1.0" تسعة محركات صاروخية من نوع "Merlin-1C"، وتعمل المرحلة الثانية بمحرك صاروخي واحد له نفاثة خروج العادم أكبر أيضًا من نوع "مرلين-1 سي".

- أطلقت شركة "سبيس إكس"، في يوم 21 ديسمبر 2015 الصاروخ "فالكون 9"، من كيب كانافيرال، وفلوريدا ليحمل 11 قمرًا صناعيًا للفضاء الخارجي، وبعد ما يقارب 10 دقائق من إطلاقه انفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ عن المرحلة الثانية وعادت إلى كيب كانافيرال وتم هبوطها في وضع رأسي بسلام.

- بلغت تكلفة صنع الصاروخ 16 مليون دولار وتكلفة تزويده بالوقود بلغت 200 ألف دولار أمريكي.

- "سبيس إكس"، تعتزم فى هذه المرة محاولة استعادة المخروط الأنفى للصاروخ "الجزء الأمامي"، الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار قبل أن يسقط فى المحيط، ويطلق على المهمة "إيريديوم-5"، وهى مصممة فى إطار برنامج اتصالات لشركة "إيريديوم"؛ لوضع شبكة تتألف من 75 قمرًا صناعيًا من أقمار نكست إيريديوم فى مدار منخفض.

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