أسعار الخضروات اليوم.. و«الطماطم» بـ4 جنيهات

تنشر «الدستور»، أهم الأسعار الاسترشادية للخضروات بسوق العبور اليوم السبت، حيث سجلت أسعار الطماطم 4 جنيهات للكيلو، البطاطس 3.5 جنيه، البصل 4 جنيهات، الخيار 4 جنيهات، الفاصوليا 6 جنيهات، البسلة 5 جنيهات، الفلفل الرومى 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا.



وتراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم 20 جنيها، والفلفل 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.