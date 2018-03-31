اليوم.. الحكم فى دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

تصدر الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.



وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الـ60، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.



وأضافت الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يشترك صاحب العمل عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم «33 لسنة 52 قضائية دستورية» المنشور بتاريخ 23 يونيو 2005.



وأوضحت الدعوى، أن هدفها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الذين اضطروا إلى إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم «معاش ملاليم».



وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تضاف إلى الأجر المتغير.



وطالبت الهيئة في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم الحكم.