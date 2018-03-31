القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads

المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات
07:37 م

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة
04:58 م

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو
09:09 م

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»
08:49 م

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا
08:39 م

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟
08:12 م

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»
07:54 م

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة
06:38 م

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
حوادث
السبت 31/مارس/2018 - 07:52 ص

اليوم.. الحكم على المتهمين بـ«خلية إمبابة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2111416

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

وأسندت النيابة لـ16 متهمًا أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة الناري.

ads
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

منذ أقل من شهر

«المرور» تغلق طريق السويس مع تقاطع الدائرى لاستكمال أعمال إنشاء كوبري

منذ أقل من شهر

«الداخلية» تكشف محاور الخطة الأمنية الشاملة لتأمين الانتخابات

منذ أقل من شهر

دفاع ريهام سعيد: «رضيع» موكلتي في خطر ويجب إخلاء سبيلها

الآن

الكويت تدعو مجلس الأمن للانعقاد بشأن انتهاكات «يوم الأرض»

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين

الأحد.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.2 مليار جنيه

وزير الطيران: عودة الرحلات الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية قريبًا

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

آخرهم تامر عاشور.. فنانون لجأوا إلى الطلاق بعد فترة زواج قصيرة

بالصور.. كيف احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد ابنتها؟

ألبومات الصور

عبد الباسط حمودة يحتفل بزفاف ابنه (صور)

شاهيناز تُحيي حفلًا في الرحاب (صور)

انتخابات «بيت الأمة»

بالصور.. «الدستور» تُخلد ذكرى العندليب فى منزله

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

«صادمة للأهلى».. ننشر رسالة عبدالله السعيد الأخيرة

التفاصيل الكاملة لطلب أبوتريكة العودة إلى مصر

آخرهم تامر عاشور.. فنانون لجأوا إلى الطلاق بعد فترة زواج قصيرة

بالصور.. كيف احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد ابنتها؟

كشكول

٧٠ ألف طالب يؤدون امتحانات "أبناء الخارج" .. غدًا

بحضور رئيس "النواب".. جامعة عين شمس تفتتح مؤتمرها العملي.. الإثنين

جامعة حلوان تمنح جميع موظفيها "شهادة أمان"

وزير التعليم يشارك في أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام ٢٠١٨

الغربية الأزهرية تسلم كراسي متحركة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأمصار

عام زايد يضئ سماء أبوظبي بـ 500 طائرة بدون طيار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

حريق في مستشفى نفسي بـ«روسيا»

الرئيس اليمني يعلن عن اقتراب تحرير تعز من يد الحوثيين

منوعات

في يومه العالمي.. سكان الأسمرات يحاربون «الدرن» بمباراة كرة قدم (فيديو)

دليلك لاستغلال كدبة أبريل

حاجات يا ريت ما صدقناها

ولاد الكار

«الصحفيين»: بدء تلقي طلبات الحج 7 أبريل لمدة أسبوعين

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك