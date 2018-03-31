القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 12:38 ص

محمد هنيدى يعتذر عن التكريم فى مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابى»

محمد هنيدى
محمد هنيدى
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2111414

اعتذر النجم محمد هنيدى، عن حضور افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى؛ وذلك لارتباطه بتصوير أحدث أعماله الفنية، مما أصاب إدارة المهرجان بالارتباك الشديد، حيث أنه كان سيتسلم درع يحمل اسم الفنانة سميحة أيوب.


يذكر أنه يشارك في المهرجان 45 دولة هى: "الأردن، إسبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإنجلترا، وإيطاليا، والبحرين، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنجالديش، وبنين، وبوركينا فاسو، وبولندا، وتايوان، والتشيك، وتوجو، وتونس، والجزائر، ورومانيا، والسعودية، وسلطنة عمان، والسودان، وسوريا، والسويد، وسويسراـ والصين، والعراق، وغينيا، وفرنسا، وفلسطين، وكندا، والكوت ديفوار، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والميكسيك، وموريتانيا، والنيجر، والهند، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان".

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