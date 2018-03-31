ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و«برنت» بـ70.35 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط، اليوم السبت، ارتفاعها للأسبوع الثانى على التوالى، مدعومة بقررات دول "الأوبك" وتمديد خفض الإنتاج، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 70.35 دولار للبرميل.



كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.86 دولار للبرميل.



وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لـ"الدستور"، إن ارتفاع أسعار النفط الخام يأتى بسبب عدة عوامل، منها زيادة الطلب على المنتج مع نقص فى المعروض، إضافة إلى العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة علىبعض البلدان المنتجة للنفط، ما يؤدى إلى نقص المعروض، مشيرًا إلى أنارتفاع الأسعار يؤثر على فاتورة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

