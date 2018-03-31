القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 12:25 ص

فى ميلادها.. تعرف على دراسة سارة درزاوى الجامعية

سارة درزاوي
سارة درزاوي
بيجاد سلامة
dostor.org/2111404

يصادف اليوم ميلاد نجمة مسرح مصر سارة درزاوي، ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.

ولدت سارة درزاوي في 31 مارس 1992، تبلغ من العمر «26» عامًا، بدأت مشوارها الفني مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج «جد جدًا» عام 2013، ثم في تياترو مصر الذي يضم عددا من الشباب الموهوبين، ثم انتقلت إلى MBC وتغير الاسم من تياترو مصر إلى مسرح مصر.

سارة كانت محجبة ثم خلعت الحجاب عام 2015 عندما انتقلوا إلى قنوات MBC، بالإضافة إلي أنها معيدة بقسم الدراما والنقد المسرحي كلية الآداب جامعة عين شمس وطالبة دراسات عليا.

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