«الصوت والضوء» تعيد السياحة لمعبد أبو سمبل

فى ضوء التعاون المستمر بين وزارة الآثار وشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وفى إطار خطة التغلب على أي معوقات تعرقل حركة السياحة، توفر شركة الصوت والضوء المولدات الخاصة بها لإعادة التيار الكهربائي لمعبد أبو سمبل بعد انقطاع التيار عن المدينة بكاملها، بسبب الطقس السيئ والعواصف الترابية التى تعرضت لها البلاد، والتي أدت إلى سقوط 4 أبراج للضغط العالى بطريق أسوان-أبو سمبل السياحي.



وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء بأن نتيجة سوء الأحوال الجوية والعواصف التي أدت إلى انقطاع الكهرباء وحرمان 160 حافلة سياحية، و3 رحلات طيران، و3 بواخر نيلية، من الوصول إلى أبو سمبل لزيارة المعالم السياحية بالأمس لذا كان علينا التغلب على هذه المعوقات ليتمكن السائحون من زيارة المعبد، عن طريق توفير مولدات التيار الكهربي الخاصة بالصوت والضوء لخدمة إنارة المعبد.



وأضاف سعد أن التكاتف فى مثل هذه الظروف تجعلنا نتخطى أي أزمات ومشاكل نجدها أمامنا لنصل إلى ما نرجوه، وهو انتعاش السياحة وعدم توقفها تحت أي ظرف.