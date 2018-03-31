فى عيد ميلادها.. تعرف على بدايات نرمين ماهر الفنية

يصادف اليوم ميلاد الفنانة نرمين ماهر، ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.



ولدت نرمين ماهر في 31 مارس 1977، وتبلغ من العمر «41» عامًا، بدأت حياتها المهنية عام 1999 كموديل في الأغنيات المصورة والإعلانات، حتى شاركت في فيلم السفارة في العمارة مع النجم عادل إمام عام 2005، وانطلقت بعدها في السينما والتليفزيون لتشارك في عدة أفلام.



أعمالها

«مطربين عن الطعام، سرايا حمدين، رمسة كريم‎، الخروج عن النص، الجولة الأخيرة، ولكم شرم الشيخ، حليمو أسطورة الشواطئ، يجعلو عامر، هروب مفاجئ، أمان يا صاحبي، عائلة حاحا، الأستاذ بلبل وحرمه، البارون، سلسال الدم، عمارة رشدي، أوشن 14، 30 يوم في العز، دنيا جديدة، عيال حريفة، نص دستة بنات، علاقات خاصة، ظرف صحي، المرافعة، جبل الحلال، واحد صعيدي، فرح ليلى، عرفة البحر، طيري يا طيارة، دوران شبرا، احنا الطلبة، طوق نجاة، الهاربتان، الزمهلاوية، البلد دي فيها حكومة، عمارة يعقوبيان، السندريلا، العيال هربت، السفارة في العمارة، درس خصوصي، بودي جارد».