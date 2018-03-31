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23294311
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21771492
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موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى
منار إبراهيم - هادي كرم
dostor.org/2111401

صعد النجم تامر حسني، مساء أمس الجمعة، على خشبة المسرح المقام داخل مدنية الملك عبد الله الاقتصادية بمدينة جدة السعودية، لإحياء حفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية.

وأحيا أولى فقرات الحفل المطرب السعودي الشاب محمد السهلي الذي حرص في ختام فقرته على تقديم نجم الحفل تامر حسني للجمهور، مؤكدا أنه من الجيل الذي نشأ على أغانيه.

وبمجرد صعود نجم الحفل تامر حسني تصاعدت هتافات قرابة الـ١٥ ألف من الشباب ممن يغلب عليهم الحضور النسائي.

وحرص تامر قبيل إحياء الحفل على شكر الحكومة والشعب السعودي، معربا عن سعادته بهذا الحفل في هذا التوقيت القياسي.

وافتتح تامر الحفل بأغنية «عينيا بتحبك»، والتي علق بعدها قائلا: ينتابني شعور بأنني أغني للمرة الأولى النهاردة.

واستكمل تامر الحفل بأغاني: (كل مرة، بنت الإيه، تليفوني رن، قرب حبيبي، يانا يا مفيش، أرجعلك، بطلة العالم).. وغيرها، بمشاركة الجمهور الذي ظهر في حالة من الاندماج المتبادل بينه وبين محبيه من مختلف الأعمار.

وحرص حسني على دعوة الإعلامي تامر أمين للصعود على خشبة المسرح، الذي من جانبه أكد أن تامر حسني رافع رأس مصر زي العالمي محمد صلاح، مشيرا إلى سعادته بوجود حفل لفنان مصري يضم كل أفراد الأسرة السعودية.

يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE"، ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم "PMG"، حيث تم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في كل حفلات تامر حسني، ويحاط المسرح بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، حيث تحمل المقاعد الأمامية اللون الأحمر والتي تليها باللون الأبيض ومقاعد الصفوف الخلفية باللوان الأسود، وهو ما يضفي آجواء الفخامة والإبهار للفن المصري على أرض السعودية.

حضر الحفل الإعلامي تامر أمين، وأحمد السعدني المشارك بالـ led screens، وإبراهيم الحصري، ومحمد الحصري، والمنتج وليد منصور، والفنان محمد أشرف، والفنانة السعودية رجاء صالح.

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

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