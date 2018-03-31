القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 12:14 ص

القاهرة: استنفار أمنى حتى شم النسيم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مصطفى حربى -هدير مصطفى
dostor.org/2111400

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن الاستنفار الأمنى سيظل مستمر لحين الانتهاء من عيد السعف وشم النسيم القادمين.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية كانت أعلنت حالة الاستنفار الأمنى فى جميع المحافظات.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية أتمت استعداداتها لتأمين الاحتفالات بأعياد الأقباط وعيد شم النسيم، حيث تم وضع خطتين الأولى لتأمين الكنائس أثناء الاحتفال بعيد القيامة، من خلال تأمينها ضد أي أعمال إرهابية عن طريق الانتشار والتمركز حول الكنائس، وفرض كردونا أمنيا على مسافة كبيرة حول الكنائس، ووقف عدد من أفرادها عند مداخل الحرم الأمني المعد حول الكنائس، للتفتيش عن البطاقات الشخصية، وحقائب السيدات.

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