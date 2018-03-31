«الحسينى»: «سنطالب الحكومة بضرورة اختيار نواب للمحافظين»

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اختيار المحافظين الجدد، اختصاص لرئيس الجمهورية والحكومة، ولكن سنطالب الحكومة بعدة معايير في اختيارات المحافظين الجدد، خاصة مع استقالتهم بولاية الرئيس الثانية.



وأضاف «الحسيني»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة ستطالب بضرورة اتخاذ معايير منضبطة في اختيار المحافظين، منها الاعتماد على الكفاءة العملية فقط، إلى جانب وضع دور المحافظين القدماء في الاعتبار خلال الفترة الماضية، في حالة الرغبة في الإبقاء عليهم، لافتًا إلى أن نواب البرلمان في المحافظات سيكون لهم وجهة نظر في الأداء التنظيمي لبعض المحافظين في محافظاتهم ومدى تعاونهم في تطوير أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتحسين الوضع الاقتصادي لها، منوهًا أن بعض أداء المحافظين مخيب للآمال، ولم يحققوا المطلوب منهم.



وأوضح أن اللجنة ستوجه مطالبات للحكومة بضرورة إعادة النظر في تعيين نواب للمحافظين في ظل عدم تنفيذها في بعض المحافظات، لافتًا إلى أن الاختيار سيكون أولويته للشباب؛ بهدف إتاحة فرصة لهم للمشاركة في الإدارات التنفيذية وتولي المناصب القيادية وإعداد الجيل الثاني في كافة المصالح، مشيرًا إلى أهمية فلترة المحافظين بناء على دورهم وتجاوبهم مع متطلبات المرحلة المقبلة، والتحديات الاقتصادية وغيرها، إلى جانب وضع قواعد لاختيار وتغيير رؤساء الوحدات المحلين.

