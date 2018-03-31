«محلية البرلمان»: اختيار المحافظين الجدد من اختصاص الرئيس فقط

قال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدستور المصري يعتبر المحافظين الحاليين مستقيلين مع انتهاء فترة رئيس الجمهورية، منوهًا عن أنه جرى العرف على إن يتم تكليف المحافظين الحاليين من قبل رئيس الجمهورية باستمرارهم في مهام محافظاتهم لحين اعتماد حركة المحافظين الجديدة.



وأضاف «الفيومي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اختيار المحافظين الجدد يخضع لاختصاص الرئيس فقط، وله أن يستعين في ذلك بتقييم الحكومة والأجهزة الرقابية وغيرها ممن يختاره الرئيس، لافتًا إلى أن قانون الإدارة المحلية الحالي ينص على ذلك، كما أن قانون الإدارة المحلية الجديد أيضًا سينص على هذا الإجراء في ظل أنه نص دستوري لا يجوز للقانون مخالفته.



وأوضح أن نص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الحالي تنص على أنه يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.