فى عيد ميلادها.. تعرف على أول دور لـ إيمى سمير غانم

يصادف اليوم ميلاد الفنانة الكوميدية إيمي سمير غانم، ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.



ولدت إيمي سمير غانم باسم «أمل» في 31 مارس 1987، في القاهرة، لعائلة فنية حيث أن والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وأختها دنيا سمير غانم، ودخلت المجال الفني في عام 2005.



درست إدارة الأعمال في مودرن أكاديمي، لكنها اتجهت للتمثيل بعد إنهائها الدراسة، حيث بدأت التمثيل من خلال مشاركتها لوالدها في مسرحية «ترا لم لم»، ومنها انطلقت للعمل في السينما والتلفزيون.



تزوجت الفنان حسن الرداد في 4 نوفمبر 2016.



أعمالها

«عزمي وأشجان، في ال لا لا لاند، نيللي وشريهان، عشان خارجين، وش السعد، زنقة ستات، حق ميت، لهفة، هبة رجل الغراب، فيفا أطاطا، سوبر هنيدي، إمبراطورية مين، أزمة نفسية، هاتولي راجل، غش الزوجية، تيتة رهيبة، اتنين على مافيش، ١٨ يوم، عريس دليفري، سيما علي بابا، نونة المأذونة، الحبيبة التلاتة، إكس لارج، لحظات حرجة، بلبل حيران، بالشمع الأحمر، سمير وشهير وبهير، حكايات بنعيشها: كابتن عفت، عسل أسود، الوديعة والذئاب، بوجي وطمطم، خاص جدا، رست هاوس، الهاي سكول، ولاد اللذينة،عائلة أستاذ أمين.