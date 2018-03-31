«القاضى»: استكمال مناقشة مشروع قانون «المسئولية الطبية» الفترة المقبلة

قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة فور إرجاع مشروع القانون من قبل مقدميه، بعد إجراء التعديلات التي طالب بها قسم التشريع بوزارة العدل.



وأكد "القاضي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القانون متشعب ومرتبط بقانون الإجراءات الجنائية، في بعض النصوص خاصة المتعلقة بالعقوبات، مشيرًا إلى أن اللجنة حريصة على إخراج قانون متكامل يحقق الإفادة والغرض المرجو منه.