اختيار سكرتير عام جديد لـ«الوفد» بعد فوز «أبوشقة» برئاسة الحزب

بعد فوز المستشار بهاء الدين أبو شقة، برئاسة حزب الوفد، خلا منصب سكرتير عام الحزب، الذي كان يشغله "أبوشقة"، وهو المنصب الذي يعد بمثابة "دينامو" الحزب والمختص بالشؤون الإدارية فى الوفد.



فيما ينتظر أن تجتمع الهيئة العليا لحزب الوفد ويطرح رئيس الوفد عددًا من الأسماء؛ لتولى منصب سكرتير عام الحزب ويجرى الاختيار من بينهم.



وهو نفس الأمر الذي حدث في انتخابات الوفد عام ٢٠١٤، حيث تقدم فؤاد بدراوي باستقالته من منصب السكرتير العام فور خسارته في الانتخابات أمام الدكتور السيد البدوي، الذى طرح اسم المستشار بهاء أبو شقة؛ ليخلف "بدراوي" في سكرتارية الوفد.