أميتاب باتشان «معلم» لمناضل هندى فى فيلمه الجديد

كشف نجم بوليوود أميتاب باتشان، عن دوره في فيلم جديد يحكي عن السيرة الذاتية لمناضل هندي مدافع عن الحرية واستقلال بلاده من الاحتلال البريطاني خلال القرن التاسع عشر.



وأفادت التقارير العالمية أن العمل الفني يلعب بطولته الفنان تشيرانجيفي، الذي يقدم دور هذا المناضل المنتمي إلى منطقة رايالاسيما بولاية إندرا براديش الهندية.



ويجسد "أميتاب" دور معلم المناضل الهندي، ورغم ظهوره كضيف شرف خلال العمل؛ إلا أن دوره يعد مهم في سياق الأحداث، والذي ينتهي من تصويره بالكامل خلال أسبوع.