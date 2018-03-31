أول قرار لـ«أبو شقة» بعد انتخابه رئيسًا لحزب الوفد

وعد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الوفد المنتخب، بإعادة لم شمل جموع الوفديين كأول قرار له بعد تنصيبه رئيسا للحزب؛ خلفًا للدكتور السيد البدوي.



وقال "أبوشقة"، فى تصريح لـ"الدستور"، إنه لابد من عودة الوفديين المبعدين أو المستبعدين للحزب من جديد فى ظل حاجة بيت الأمة لخبراتهم، وذلك في إشارة إلى مجموعة تيار الإصلاح، وعلى رأسهم النائب البرلماني فؤاد بدراوي وياسين تاج الدين.



وشهدت انتخابات الوفد التي عقدت أمس الجمعة، مشاركة الوزير السابق منير فخري عبد النور والدكتور محمود أباظة، رئيس الوفد الأسبق، والمستشار مصطفى الطويل، وأحمد عودة، الرئيس الشرفي للوفد، وجميعهم من الأقطاب الوفدية التي ابتعدت عن الحزب خلال الفترة الأخيرة، وأعلنوا جميعًا تأييدهم لـ"أبوشقة"، باعتباره سيجمع شمل أبناء الوفد.