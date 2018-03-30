«الإحصاء»: 132.8 ألف مسجد وزاوية فى مصر

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عدد المساجد والزوايا الحكومية والأهلية علي مستوي الجمهورية بلغ 132.809 مسجد وزاية خلال العام 2016-2017، منهم 102.186 ألف مسجد و30.623 ألف زاوية.



وجاء أعلي عدد من المساجد والزوايا من نصيب محافظة الشرقية بعدد 15.748 ألف منهم 11.104 ألف مسجد و4.644 ألف زاوية، ثم محافظة البحيرة بعدد 12.045 ألف منهم 11.031 مسجد و1.014 زاوية.



بينما جاءت أقل عدد للمساجد والزوايا بمحافظة البحر الأحمر بعدد 440 منهم 381 مسجد و59 زاوية، ثم محافظة جنوب سيناء بـ536 منهم 460 مسجد و76 زاوية.