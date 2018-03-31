القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 07:46 ص

اليوم.. ثانى جلسات محاكمة قتلة «ضحية أولكس»

ضحية أوليكس
ضحية أوليكس
مصطفى حربى - نجلاء رفاعى
dostor.org/2111387

تنظر محكمة الأحداث المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل "محمد. أ. ع"، طالب بكلية الهندسة جامعة بنها، والمعروفة إعلاميًا بقضية "ضحية أوليكس".

وأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء الماضى، قرارًا بإحالة المتهمين بمقتل طالب كلية الهندسة، عقب استدراجه عبر تطبيق "أوليكس" للتسوق الإلكتروني، لمحكمة الجنايات بالقاهرة التى تنظر أولى جلساتها اليوم فى نهاية التحقيقات التى أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية.

ووجهت النيابة العامة فى التحقيقات إلى المتهمين، ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة "محمد. أ. ع"، طالب بكلية الهندسة جامعة بنها – بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة، وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن، وما أفادت به والدته بخروجه من مسكنهما لشراء جهاز "لاب توب" من أحد الأشخاص غير معلوم لديها، تعرف عليه من موقع التسوق الإلكترونى واتفقا على التقابل بمحل البلاغ وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه.

وتوصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من، "أحمد م. م"، 18 سنة، طالب، و"حسين.ع. م"، 18 سنة، طالب وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة" والثانى سلاح أبيض "سكين" المستخدمان في الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وأضاف الأول بأنه نظرًا لمرورة بضائقة مالية خطط لإستدراج أحد الأشخاص عقب إيهامه برغبته فى بيع جهاز "لاب توب" من خلال موقع التسوق الإلكترونى المشار إليه وسرقة متعلقاته الشخصية كرهًا تحت تهديد الأسلحة المضبوطه بحوزتهما وفى سبيل ذلك إستعان بالثانى لتنفيذ مخططه، حيث تمكن من إستدراج المجنى عليه لمكان العثور على جثته وفور وصوله قاما بتهديده بقصد الإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالأسلحة البيضاء وأحدثا إصابته والتى أودت بحياته وإستوليا منه على (مبلغ 25 ألف جنيه - هاتف محمول) ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.

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