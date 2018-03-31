القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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السبت 31/مارس/2018 - 12:15 ص

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات

هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
dostor.org/2111386

تدرس وزارتي التخطيط والتنمية المحلية،عددًا من دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات مقترحة من جانب عدد من المحافظين، بشأن إنشاء مدن جديدة متخصصة، تعتمد على المزايا التنافسية لكل محافظة، بحيث تتضمن مناطق صناعية وأخرى إدارية ولوجيستية، تمكنها من حماية الحرف الخاصة بسكانها من خطر الإندثار.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن من بين تلك المشروعات المقترحة، مقترح تقدم به مسئولي محافظة دمياط لإنقاذ حرفة الصيد، والتي يمتهنها عدد كبير من سكان المحافظة بشكل عشوائي غير منظم يضمن تحقق أعلى العوائد الإقتصادية.

إضافة إلى مقترح آخر تقدم به مسئولي محافظة الفيوم، يتضمن تأسيس كيان يضم الحرف التراثية التي تشتهر بها عدد من قرى المحافظة، للوصول بها إلى العالمية، بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة علي أهالي المحافظة والدولة بشكل عام.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة جادة في توجهها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين كافة محافظات الجمهورية، بما يضمن العدالة في توزيع الاستثمارات وسد الفجوات التنموية بين بعضها البعض، مع إعطاء الأولوية للمحافظات التي تتذيل مؤشرات التنمية البشرية كالتعليم والبطالة والفقر والمرض وغيرهم.

وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ«الدستور»، أن خطة التنمية الإقليمية المتوازنة ترتكز على التوسع في بناء المدن الجديدة المتخصصة، على غرار مدينة الأثاث، بناءً على دراسة المزايا التنافسية لكل منها، في إطار المناقشات المتواصلة مع المحافظين والوزارات المعنية، لافتة إلى أن نجاح تجربة مدينة الأثاث بدمياط أعطى دفعة للمضي نحو التوسع في تطبيق التجربة بمختلف محافظات الجمهورية، بناءً علي دراسة دقيقة للميزة التنافسية بكل منها ونقاط الضعف والقوة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز، وهو ما تمت مراعاته في توزيع الاستثمارات الحكومية، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2018-2019.

وأكدت الوزيرة، أن ملف الإصلاح الإداري يحظى هو الأخر بأهمية قصوى لدي القيادة السياسية والتنفيذية، حيث تولى الحكومة اهتماما كبيرا بتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، واتاحة عدد أكبر من الخدمات الحكومية إلكترونيا وتعميم تجربة ميكنة الخدمات الحكومية بمحافظات القناة على سائر أقاليم الجمهورية.

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