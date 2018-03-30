أبرزهم ياسمين الخطيب.. مشاهير يلجأون لـ«يوتيوب» من أجل الظهور

أصبح موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ملاذًا للكثير من الفنانين، حيث يحظى بشعبية كبيرة، فقد يصل متابعيه للملايين، الأمر الذي دفع الكثير من الفنانات لإنشاء حسابات عليه لتقديم محتوى لمتابعيهم.



وأبرزهم:

ـ مي سليم.. تحقق أحلام معجبيها من خلال «كان نفسي»:

قامت الفنانة مى سليم في تقديم أولى حلقات برنامجها «كان نفسى» الذي ينتمي إلى نوعية برامج تليفزيون الواقع، حيث تسجل "مي" تجارب تحققت فيها أمنيات لها ولمعجبيها، وتقوم بتوثيق التجارب، واتفقت مع فريق التصوير أن يقوم بتسجيل كل ردود أفعالها دون أي تعديلات مهما كانت محرجة.



كما تقوم «مي» خلال البرنامج بالاتصال بالعديد ممن أرسلوا إليها أرقام هواتفهم، ووعدت جمهورها أيضًا بمفاجآت في الفترة المقبلة، حيث يعتمد البرنامج على تحقيق الأمنيات.



ولم تكن التجربة الأولى لـ"مي"، فقد قدمت برنامج على اليوتيوب، يهتم بوصفات الطبخ، وتقديم الأكلات، الأمر الذي نال إعجاب الكثيرين.



ـ هيدي كرم.. تطل من خلال «كراكيب»:

أعلنت الفنانة هيدي كرم، عبر الانستجرام، لمتابيعها، عن تقديم برنامج على اليوتيوب، يهتم بحياة الكثير من المصريين، والعلاقات بين الأزواج، الأمر الذي أعجب به الكثيرين من متابيعها.



ـ ياسمين الخطيب.. «افرض»

تعتبر ياسمين الخطيب، من أكثر الشخصيات التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفعها لاستغلال هذه الشهرة، لتقديم برنامج على موقع "يوتيوب" يحمل اسم "افرض".



تناقش فيه موضوعات جريئة، حيث قامت بتسمية بعض الحلقات بعنوان «افرض لو كنت حمار»، « افرض لو الحشيش أصبح مباحًا»، وقدمت ثلاثة حلقات فقط، من أجل انشغالها بعمل في التلفزيون.

