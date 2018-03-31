محافظة الجيزة تُعلن عن برامج لتدريب العاملين بمركز سقارة

أعلن قسم التدريب التابع للإدارة العامة للموارد البشرية بمحافظة الجيزة، عن وجود مجموعة من البرامج التدريبية؛ لتنمية مهارات العاملين التابعين لمحافظة الجيزة، سواء بمقر الديوان العام أو من المدن والحياء.





ومن المقرر عقد البرامج التدريبية بمركز التنمية المحلية بمنطقة سقارة خلال الفترة من 1 إبريل المقبل وحتى 10 مايو المقبل.



وأوضح قسم التدريب أنه على العاملين الراغبين في الالتحاق بالمراج التدريبية الجديدة التوجه إلى إدارة الموارد البشرية للتقديم.

