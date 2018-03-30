القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
مصر
الجمعة 30/مارس/2018 - 11:19 م

«التضامن»: إجراءات جديدة للحصول على «معاش كرامة»

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
dostor.org/2111372

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، إتخاذ بعض الإجراءات الجديدة للحصول على معاش كرامة.

والإجراءات هي:
- تزويد المجالس الطبية بـ130 «تابلت» حتى يتمكنوا من إجراء الكشف الطبي، لضمان التدفق الجيد للمعلومات بين المجالس الطبية ووزارة التضامن الاجتماعي.

- تدريب أعداد جديدة من الأطباء لتقييم نسبة العجز والإعاقة.
- أعدت الوزارة دليل ارشادي يستهدف الأطباء العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة لإجراء التقييمات المختلفة طبقًا لنوع الإعاقة (الحركية، السمعية، البصرية، الذهنية، والأمراض المزمنة).
- تخصيص خط ساخن رقم 022641700 – للتقديم من خلاله.

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