«التضامن»: إجراءات جديدة للحصول على «معاش كرامة»

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، إتخاذ بعض الإجراءات الجديدة للحصول على معاش كرامة.



والإجراءات هي:

- تزويد المجالس الطبية بـ130 «تابلت» حتى يتمكنوا من إجراء الكشف الطبي، لضمان التدفق الجيد للمعلومات بين المجالس الطبية ووزارة التضامن الاجتماعي.



- تدريب أعداد جديدة من الأطباء لتقييم نسبة العجز والإعاقة.

- أعدت الوزارة دليل ارشادي يستهدف الأطباء العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة لإجراء التقييمات المختلفة طبقًا لنوع الإعاقة (الحركية، السمعية، البصرية، الذهنية، والأمراض المزمنة).

- تخصيص خط ساخن رقم 022641700 – للتقديم من خلاله.