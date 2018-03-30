«التضامن»: إجراءات جديدة للحصول على «معاش كرامة»
قررت وزارة التضامن الاجتماعي، إتخاذ بعض الإجراءات الجديدة للحصول على معاش كرامة.
والإجراءات هي:
- تزويد المجالس الطبية بـ130 «تابلت» حتى يتمكنوا من إجراء الكشف الطبي، لضمان التدفق الجيد للمعلومات بين المجالس الطبية ووزارة التضامن الاجتماعي.
- تدريب أعداد جديدة من الأطباء لتقييم نسبة العجز والإعاقة.
- أعدت الوزارة دليل ارشادي يستهدف الأطباء العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة لإجراء التقييمات المختلفة طبقًا لنوع الإعاقة (الحركية، السمعية، البصرية، الذهنية، والأمراض المزمنة).
- تخصيص خط ساخن رقم 022641700 – للتقديم من خلاله.