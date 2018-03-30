هاني الناظر يوضح الفرق بين «المرهم والكريم»

يخلط الكثير من المصريين بين المرهم والكريم، حيث يعتقد الكثير أن النوعين واحد، الأمر الذي أوضحه لنا الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، حيث أكد أن لكل منهم استخدام يختلف عن الآخر.



وأشار الناظر، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الكريم يستخدم في حالة تهتك الجلد، حيث يقوم بترطيبه بالإضافة إلى أنه سريع الامتصاص للجلد مقارنة بالمرهم.



يستخدم الكريم في المناطق الرطبة واللزجة كذلك التي تكون في الغالب في بداية المرض، يسبب الجفاف للموقع المصاب وهذا هو السبب في استخدامه على المناطق الرطبة المصابة.



ولفت الناظر إلى أن المرهم يستخدم في حالة الجلد الجاف، ويتم وضعه في المواقع المصابة الجافة والخشنة.