القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
سياسي
الجمعة 30/مارس/2018 - 11:11 م

«العبد» يدين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أهالي فلسطين

الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد
dostor.org/2111370

استنكر الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أهالي فلسطين في ذكرى إحياء يوم الأرض، متسائلا: «أين المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان فيما يتعرض له المواطن الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه».

وأوضح "العبد"، فى بيان له اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء اليوم تؤكد أن إسرائيل عازمة على انتهاك حقوق الإنسان فى ظل الصمت العربي والعالمي الغريب، وهو ما يؤكد أنه لا نية لديها للسلام.

وأكد رئيس دينية النواب أن حق العودة أمر لا يمكن التنازل عنه سواء من خلال اتفاقيات أو غيرها، مشيرًا إلى أن إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض هذا العام، لها خصوصيتها بسبب إضافة تحديات جديدة تمثلت في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق أبناء فلسطين من حصار واستيطان وعدوان مستمر، وكثرة الاعتداء على المسجد الأقصى.

ووجه «العبد» التحية لأبناء فلسطين ولكل المطالبين بحقهم فى العودة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي محور السلام فى العالم، وهو حق أصيل للفلسطينيين لا يملكون التنازل عنه، مضيفًا أنه على المجتمع الدولى أن ينظر إلى حل لهذه المشكلة لقمع التطرف على مستوى العالم.

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