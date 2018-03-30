«العبد» يدين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أهالي فلسطين

استنكر الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أهالي فلسطين في ذكرى إحياء يوم الأرض، متسائلا: «أين المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان فيما يتعرض له المواطن الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه».



وأوضح "العبد"، فى بيان له اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء اليوم تؤكد أن إسرائيل عازمة على انتهاك حقوق الإنسان فى ظل الصمت العربي والعالمي الغريب، وهو ما يؤكد أنه لا نية لديها للسلام.



وأكد رئيس دينية النواب أن حق العودة أمر لا يمكن التنازل عنه سواء من خلال اتفاقيات أو غيرها، مشيرًا إلى أن إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض هذا العام، لها خصوصيتها بسبب إضافة تحديات جديدة تمثلت في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق أبناء فلسطين من حصار واستيطان وعدوان مستمر، وكثرة الاعتداء على المسجد الأقصى.



ووجه «العبد» التحية لأبناء فلسطين ولكل المطالبين بحقهم فى العودة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي محور السلام فى العالم، وهو حق أصيل للفلسطينيين لا يملكون التنازل عنه، مضيفًا أنه على المجتمع الدولى أن ينظر إلى حل لهذه المشكلة لقمع التطرف على مستوى العالم.