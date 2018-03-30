«خطة النواب»: بدء مناقشة قانون التخطيط الموحد الإثنين

كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنَّ اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون التخطيط العام الموحد للدولة، يوم الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة.



وأضاف أنَّ اللجنة كانت وجَّهت الدعوة إلى وزيرة التخطيط لحضور المناقشة، باعتبارها الوزير المسئول عن وضع وتطبيق القانون، إلا أنَّها لم تؤكد الحضور بعد.



وتابع: «وهو ما يعني أن الاجتماع قد ينعقد بحضورها أو بحضور من تنيبه عنها في حال تعذر حضورها».



في السياق، أكد «شيبة» أنَّ مناقشة القانون لن تستغرق وقتًا طويلًا باعتباره قانونا تنظيميا، ومن ثم فإنَّه لا يتضمن الكثير من التفاصيل المعقدة كغيره من القوانين الأخرى، فضلًا عن أن مواده لا تجاوز 31 مادة.



وعن المدة المتوقعة للانتهاء من القانون، أفاد «شيبة» بأنَّه لا يستطيع تحديد ذلك قبل استطلاع سير المناقشات التي ستجري الإثنين المقبل في شأنه.