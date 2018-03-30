القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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تقارير ومتابعات
الجمعة 30/مارس/2018 - 10:48 م

8 معلومات عن «ماريا».. أول محجبة تقترب من لقب ملكة جمال إنجلترا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
إيمان ماهر
dostor.org/2111367

الفتيات المحجبات أصبح لهن ظهور كبير على الساحات بكافة الأصعدة، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، بلغت مسلمة ترتدي الحجاب تدعى "ماريا محمود"، التصفيات نصف النهائية لمسابقة ملكة الجمال إنجلترا "ميس إنجلترا".

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنها:
- تبلغ ماريا محمود من العمر 20 عاما.
- صعدت ماريا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة الوطنية لملكة جمال بريطانيا.
- وحصلت ماريا، طالبة علم النفس، على مكان في نصف النهائي بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال برمنغهام في الأسبوع الماضي، وهي أول مسابقة لها على الإطلاق.
- ذكرت أنه يربط البعض بين المسلمين وأشياء سلبية مثل الإرهاب. لقد عقدت العزم على القيام بعمل لتحدي هذه الآراء.
- وقررت ماريا التقدم بطلب للحصول على ملكة جمال بيرمنجهام، أول مسابقة ملكة جمال لها، بعد أن أرسل لها صديق رابطًا للمسابقة، موضحة أنها لم تعتقد أنه سيتم قبولها نظرا لارتدائها الحجاب وشكل جسمها الذى يتجاوز مقاس 8.
- وعدت ماريا بارتداء لباس السباحة "البوركيني"، وهو الخاص بالمحجبات، خلال فعاليات المسابقة التي تقتضي ارتداء لباس البحر.
- وتقول ماريا، وهي من برمنغهام، إن أصدقاءها وعائلتها والمجتمع المسلم في بريطانيا يدعمونها، ولكنها تتوقع بعض ردود الأفعال السلبية من "كبار السن".
- أرادت ماريا تحدي الصور النمطية السلبية التي يواجهها المسلمون وأنها تريد "تمثيل التنوع والتعددية الثقافية".

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