أول تصريح لـ«أبوشقة» بعد فوزه بـ«رئاسة الوفد»

في أول تصريح له بعد حسمه الانتخابات، التي جرت على رئاسة حزب الوفد، اليوم الجمعة، تحدَّث المستشار بهاء أبوشقة عن «انتصار الإرادة الوفدية» وما سمّاها «الطيور المهاجرة».



وقال «أبوشقة»، الذي حصد 1380 صوتًا بفارق 480 صوتًا عن أقرب منافسيه، إنَّ ما حدث هو «انتصار للإرادة الوفدية التي راهنت عليها وتحدثت عنها في كل المؤتمرات الانتخابية السابقة»، مشيرًا إلى أنَّ «الوفدي عندما يقف أمام صندوق الانتخابات لن يحتكم إلا إلى ضميره الوفدي، ويكون مجردًا من أي مشاعر أو مصالح شخصية».



وأضاف «أبوشقة»، في تصريحات صحفية، عقب إعلان فوزه بانتخابات رئاسة الحزب، أنَّه في ما يتعلَّق بالأعضاء المفصولين ومن سمَّاهم «الطيور المهاجرة»، فإنَّها ستعود إلى بيتها الوفدي من خلال تشكيل لجنة لفحص جميع الحالات التي تمَّ فصلها في أقرب وقت.



وشكر الزعيم الجديد لبيت الأمة، جميع المرشحين والدكتور السيد البدوي على وجه الخصوص لما قدمه للحزب خلال فترة رئاسته للحزب الماضية.



«أبوشقة» حصد 1380 صوتًا وتلاه المهندس حسام الخولي بـ900 صوت، ثم ياسر حسّان بـ205 أصوات.

