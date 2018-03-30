وفق مؤشرات أولية، حسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئاسة حزب الوفد بحصوله على 1380 صوتًا مقابل 900 صوت للمهندس حسام الخولي منافسه الأبرز بفارق 480 صوتًا، بينما حلّ ياسر حسّان ثالثًا بـ205 أصوات.



وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن رئيس حزب الوفد الجديد:



* ولد في محافظة أسيوط، عام 1938.



* التحق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1959.



* رفض أن يكون معيدًا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة بعد تخرجه.



* عيّن ضمن 42 وكيلًا للنيابة، وبدأ عمله كوكيل لنيابة شمال القاهرة.



* في العام 1968 تولى منصب قاض، ثم رقي بعدها ليكون في منصب رئيس محكمة.



* قدَّم استقالته من القضاء في العام 1975، ليبدأ العمل كمحام في القضاء الجنائي، إلى أن أصبح من أهم محاميّ مصر.



* تولى الدفاع في عدد من القضايا التي أثارت الجدل ومنها «قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى»، والتي كانت من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام.



* له العديد من المؤلفات والكتب التي استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز ومن أبرز كتبه، كتاب «البصمة المجهولة»، وهو أحد الكتب التي تدور أحداثها في إطار بوليسي.



* قدم العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة ومنها برنامج «قانون صريح»، وعدد آخر من البرامج الإذاعية التي كان لها صدى جماهيرى كبير بين المواطنين.



* رفض تولى الدفاع عن عدد من رموز النظام الأسبق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، وأحمد عز.



* عيّن كعضو في مجلس الشورى في العام 2010.



* ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2016، وتولى رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.



* تولى رئاسة حزب الوفد اليوم 30 مارس 2018.