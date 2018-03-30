القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
فن
الجمعة 30/مارس/2018 - 11:04 م

«مولد العريان».. 7 نجمات وعدن بـ«قلع الهدوم» إحداهن لـ«صلاح»

الممثلة الأوروجوانية
الممثلة الأوروجوانية «ناتاليا أورويرو»
إيمان ماهر
dostor.org/2111361

في سبيل «الشهرة» لا تتوانى الفنانات عن فعل أي شيء، حتى لو كان «مشهد عري» لا يؤثر في مجرى الفيلم، وما يهم هو أن تظل عالقة في الأذهان لأطول فترة ممكنة، بحيث يطلبها أكبر عدد من المخرجين والمنتجين، ويتاح لها فرص أكثر فيما بعد.

نجمات هوليوود لسن باستثناء عن هذه القاعدة، فضلا عن المذيعات اللاتي انضممن إلى هذه القائمة في سبيل إثارة الجدل، وكان آخرهن الممثلة الأوروجوانية «ناتاليا أورويرو» التي تعهدت بخلع ملابسها حال فوز منتخب بلادها على الفراعنة في مونديال 2018.

وترصد «الدستور» أبرز المشهورات اللاتي هدّدن بخلع ملابسهن:

«مذيعة BT sports»
تعهدت مذيعة شبكة «BT sports» الإنجليزية، بخلع ملابسها بالكامل حال فوز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بلقب هداف الدوري هذا الموسم.

«عارضة الأزياء عفراء حمشو»
أثارت عارضة أزياء سورية جدلًا كبيرًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت اعتزامها خلع ملابسها بالكامل في بث حي مباشر على السوشيال ميديا.

وكانت عارضة الأزياء وتدعى «عفراء حمشو» كتبت في تعليق لها على «فيسبوك» أنها ستتعرى وتخلع ملابسها بالكامل عبر بث مباشر على صفحتها حال خسارة المنتخب السوري في مباراة الملحق أو تعادله في المباراة، الأمر الذي أثار غضب كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

«المذيعة روث لانجسفورد»
خلعت مذيعة تدعى «روث لانجسفورد» ملابسها مباشرة على الهواء، في صالة ألعاب رياضية مختلطة بين الرجال والنساء في مشهد صادم.

وحاولت المذيعة تنفيذ تمارين رياضية وهي عارية، مبررة الموقف بأنّ هذا يجعلها في راحة أكبر.

وقالت: «شعرت بحرية»، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أما الزوج المحافظ، فعبّر عن رفضه خلال تقديم الحلقة على الهواء، وشعر بحرج شديد وطلب من المخرج الانتقال إليه في الاستوديو، وعندما حاولت زوجته مداعبته بكلمات ساخرة، رد قائلًا: «سيكون لنا حديث آخر عندما نصل إلى المنزل».

«كيم كاردشيان»
نشرت نجمة تليفزيون الواقع، الأمريكية كيم كاردشيان، صورة لها استفزت جميع متابعيها، خلال تناولها العشاء، حيث خلعت ثيابها وظهرت عارية الصدر في مشهد أثار ضجة كبيرة.

«ليدي غاغا»
انتشر فيديو فاضح نال نسب مشاهدة عالية للفنانة العالمية ليدي غاغا، فعلى الرغم من أن الجمهور تعوّد على أفكارها المجنونة، وهي مستمرة في خرق الخطوط الحمراء! وقد استرجعت الصحافة العالمية هذا الفيديو المثير للجدل الذي ظهرت فيه الليدي غاغا وهي على المسرح تقدّم فيه عرضا في فيينا، وخلاله وصل رجلان من فرقتها ساعداها في خلع ملابسها فأصبحت عارية تمامًا أمام الجمهور.

«المذيعة الإسبانية سارة كاريبوليوني»
تعهدت المذيعة الإسبانية سارة كاريبوليوني، زوجة كاسياس، حارس نادي ريال مدريد سابقًا، بخلع ملابسها والتعري على الهواء مباشرة حال فوز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد في إياب السوبر الإسباني.

«المذيعة بيانكا»
ظهرت المذيعة «بيانكا ويستوود» لتطلق وعدا مثيرا خاصا بفريق وست هام يونايتد.

ونشرت بيانكا، على صفحتها في «تويتر»، تغريدة تقول فيها: «أينعم، إذا فاز وست هام بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سأقوم بخلع ملابسي».

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