القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
فن
الجمعة 30/مارس/2018 - 10:21 م

أحمد شيبة: «صبرت على الدنيا حتى أعطتني كل شيء»

أحمد شيبة: «صبرت
عربي السيد
dostor.org/2111360

استضافت الفنانة غادة عادل في حلقة، اليوم الجمعة، من برنامجها «تعشب شاي» الذي تنتجه شركة «ليو ميديا» وتذيعه قناة «دي إم سي»، المطرب أحمد شيبة في حلقة خاصة غلب عليها الطابع الغنائي كانت بعنوان «الدنيا علمتني».

في البداية، قال «شيبة» إنَّ الحياة علمته الصبر، وإنَّه كان في بداية حياته يرضى بأي شيء وصبر إلى أن أعطته هي كل شيء، وإنَّه حرص على تعليم أولاده والاهتمام بهم وتوجيههم حتى لا يحدث لهم ما حدث معه، وإنَّه عمل على نقل خبرته إليهم.

وأضاف أنَّ سر نجاح أغانيه وتعلَّق الناس بها هي بساطته وتلقائيته في الغناء وصدقه وقرب كلمات أغانيه من الناس فهي تمس قلوبهم لأنها من واقعهم الذي يعيشونه كل يوم.

وأكد أنَّه يعشق العندليب عبدالحليم حافظ، ونشأ وتربى على أغانيه، وهو دائم الاستماع لها وترديدها بينه وبين نفسه أو وسط جمهوره ومنها «نار يا حبيبي نار، قارئة الفنجان، دقّوا الشماسي».

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