القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
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الجمعة 30/مارس/2018 - 10:17 م

دراسة: العاملون بالجنازات أقل قلقًا من الموت وعلماء النفس أكثر

نضال غريبي
نضال غريبي
وائل توفيق
dostor.org/2111359

أثارت واقعة انتحار الكاتب التونسي "نضال غريبي"، الحزن لدى العديد من الكتاب والأدباء في الوطن العربي، فهى لم تكن الواقعة الأولى في وقائع الانتحار لدى الأدباء والفنانين في العالم.

فيما يعلن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في التخلص من الحياة بالانتحار، في ظل الإحباطات والهموم التي يعايشونها.

وأظهرت دراسة (سولتر، تمبلر)، أن العاملين في الجنازات أقل قلقًا من الموت، ولا يختلف مستوى القلق عندهم عن الأشخاص العاديين، رغم أنهم يتعرضون لظروف ومواقف كثيرة تخص الموتى.

وكانت مؤشرات القلق من الموت عند الأطباء النفسيين عالية، مقارنة بالتخصصات الأطباء الأخرى، حتى إن درجة القلق لديهم ترتفع عن مستوى القلق عن علماء الانتحار والعاملين في الجنازات. وإن كانت درجات ارتفاع القلق عند أطباء تخصص الباطنة مرتفعة أكثر من باقى التخصصات الطبية الأخرى.

وكانت درجات القلق من الموت عن العاملين في الشرطة أكثر من أساتذة الجامعات والمتخصصين في إدارة الأعمال.

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