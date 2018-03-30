الجمعة 30/مارس/2018 - 10:16 م
عبد الباسط حمودة يحتفل بزفاف ابنه (صور)
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احتفل الفنان الشعبي الكبير عبد الباسط حمودة اليوم، بخطوبة ابنه ماجد على الأنسة بسنت في دار الإشارة.
وشارك في حفل الزفاف عدد من نجوم الفن الشعبي.
احتفل الفنان الشعبي الكبير عبد الباسط حمودة اليوم، بخطوبة ابنه ماجد على الأنسة بسنت في دار الإشارة.
وشارك في حفل الزفاف عدد من نجوم الفن الشعبي.
احتفل الفنان الشعبي الكبير عبد الباسط حمودة اليوم، بخطوبة ابنه ماجد على الأنسة بسنت في دار الإشارة. وشارك في حفل الزفاف عدد من نجوم الفن الشعبي.
أحيت النجمة شاهيناز، اليوم، حفلًا في «family park» بالرحاب وسط حضور عدد كبير من محبيها. وغنت شاهيناز في الحفل: (كمان كمان، وكده خطر، وقولي قولي، وأحب أعيشلك)، والتقطت شاهيناز عددا كبيرا من الصور ...