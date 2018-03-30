مشروعات سريعة الثمار.. أبرز رسائل شاكر عبدالحميد للرئيس الجديد

اختص الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، «الدستور» بمجموعة رسائل للرئيس الجديد، الذي من المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه يوم الاثنين المقبل.



وقال عبدالحميد إنه يتمنى التوفيق للرئيس السيسي في ولايته الثانية، حسبما تشير النتائج الأولية إلى فوزه، مضيفًا أنه يطالبه بالاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل بالإضافة إلى الشباب العاطل.



وطالب وزير الثقافة الأسبق الرئيس الجديد بأن يكون التركيز في الفترة المقبلة على المشروعات قصيرة ومتوسطة المدى، موضحًا أن الفترة الأولى كانت للمشروعات بعيدة المدى والعملاقة.



كما طالب عبدالحميد، الرئيس السيسي بأن تكون ملفات البطالة والتعليم والثقافة من أول اهتماماته في الفترة المقبلة.